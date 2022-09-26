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Spor Galatasaray'a Feghouli'den jeneriklik gol!
Spor

Galatasaray'a Feghouli'den jeneriklik gol!

Galatasaray'ın Cezayirli eski futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 11:22:00 -
Galatasaray'a Feghouli'den jeneriklik gol!

Galatasaray'ın Cezayirli eski futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etti.

Sofiane Feghouli, FIFA'nın kapısını çaldı.

Cezayirli futbolcunun 5 sezonluk Galatasaray 31 Mayıs'ta sona erdi. Sabah gazetesinin haberine göre, kendisine Türkiye ve Avrupa'da takım bulamayan Feghouli, sarı-kırmızılı kulübü şikayet etti.

Habere göre yıldız futbolcu, FIFA'dan toplam 1.6 milyon Euro(28.5 milyon TL) talep ediyor.

Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu, birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, bir anda Feghouli'nin gelen 1.6 milyon Euro'luk fatura şokunu yaşadı. 2017 yazında Galatasaray'a gelen 'Soso' lakaplı yıldız oyuncu, 2 şampiyonluğa katkı yaptıktan sonra düşüşe geçti.

Sofiane Feghouli Galatasaray'da ne yaptı?

2017 yazında West Ham United'dan 4.25 milyon euro'ya transfer edilen Sofiane Feghouli sarı-kırmızılı ekiple senelik 3.85 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli oyuncu Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonda 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. 161 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 33 gol attı ve 31 asist yaptı.

 

 

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