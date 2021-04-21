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Spor Galatasaray zirve yarışında ağır yara aldı
Spor

Galatasaray zirve yarışında ağır yara aldı

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 21:12:00 -
Galatasaray zirve yarışında ağır yara aldı

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bol pozisyona sahne olan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray 2 puan bıraktığı maçın ardından 66 puanla zirvedeki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde kaldı. Trabzonspor ise zorlu İstanbul deplasmanından 1 puanla dönerek, puanını 60'a yükseltti.

Galatasaray gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına giderken Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Zirvede Puan Durumu

Beşiktaş: 72
Fenerbahçe: 69
Galatasaray: 66
Trabzonspor: 60

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