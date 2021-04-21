Galatasaray zirve yarışında ağır yara aldı
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bol pozisyona sahne olan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray 2 puan bıraktığı maçın ardından 66 puanla zirvedeki Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde kaldı. Trabzonspor ise zorlu İstanbul deplasmanından 1 puanla dönerek, puanını 60'a yükseltti.
Galatasaray gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına giderken Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Zirvede Puan Durumu
Beşiktaş: 72
Fenerbahçe: 69
Galatasaray: 66
Trabzonspor: 60