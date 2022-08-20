Galatasaray yine son dakikalarda Gomis ile güldü

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar puanını 6'ya çıkardı.

4. dakikada Glumac'ın büyük hatasında ceza sahası yayının solunda topu kapan Seferovic, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. İsviçreli golcü, şut çekmek yerine sağındaki Emre Akbaba'ya pasını vermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Emre ile buluşmayınca sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Onur Ayık, hem önünü açtı hem de açısını düzeltti. Bu futbolcunun sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

12. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Boey'un pasını alan Oliveira bekletmeden meşin yuvarlağı topuğuyla ceza sahasına çevirdi. Seferovic'in kontrol edemediği top ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

19. dakikada Mrsic'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta penaltı noktası gerisinde uygun durumda vuran Del Valle, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

25. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan sağına yatarak topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarı

46. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

50. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ortasını yaptı. Arka direkte savunma arkasına sarkan Seferovic'in bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Yeniden topla buluşan İsviçreli golcünün topukla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada Sacha Boey'un ceza sahası yayı gerisinden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna uzanarak net bir pozisyonu önledi.

59. dakikada ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Valentin Gheorghe'un yakın köşeye vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

64. dakikada ceza sahası yayı içinde kazanılan serbest vuruşu Oliveira kullandı. Portekizli futbolcunun yerden sert şutunda iyi yer tutan kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

71. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Mertens kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan soluna çok iyi uzanarak topu kornere çeldi.

86. dakikada Galatasaray golü buldu. Van Aanholt'un pasıyla ceza sahası dışında sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Gomis, şık bir dönüşle bir rakibinden sıyrıldı. Kaleyi karşısına alan Fransız golcünün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadele 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Galibiyet golleri Gomis'ten

Bu skorla Galatasaray, 3. haftada 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.

Ligin yeni takımı Ümraniyespor ise 3. maç sonunda 1 puanda kaldı.

Galatasaray'ın bu sezon aldığı 2 galibiyette golleri Bafetimbi Gomis kaydetti.

Ligin ilk haftasında deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor maçında 89. dakikada oyuna giren Gomis, 90. dakikada 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti.

Tecrübeli santrfor, 78. dakikada dahil olduğu Ümraniyespor mücadelesinde de 86. dakikada attığı golle skordaki dengeyi bozarak 3 puanı takımına getirdi.

Galatasaray'ın maçlarında gol sesi az çıkıyor

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde yaptığı 3 maç da gol anlamında kısır geçti.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, ikinci haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a aynı skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada ise Ümraniyespor'u aynı skorla mağlup etti.

Çıktığı 3 lig maçında 2 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 1 gol gördü.

İstanbul şanssızlığını kırdı

Galatasaray, konuk olduğu İstanbul takımlarını 5 maç sonra yenebildi.

İstanbul takımlarına konuk olduğu maçlarda son galibiyetini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

"Cimbom" Ümraniyespor galibiyetiyle İstanbul deplasmanındaki 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

İlk resmi randevuda gülen taraf Galatasaray

Galatasaray ile Ümraniyespor, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geldi.

Daha önce hazırlık maçlarında karşılaşan iki takımın ilk resmi randevusunda 1-0'lık skorla kazanan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

Seferovic, net fırsatlardan yararlanamadı

Sarı-kırmızılıların İsviçreli golcüsü Haris Seferovic, girdiği net pozisyonları gole çeviremedi.

Mücadelenin 4. dakikasında Ümraniyespor savunmasının hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferovic, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince sarı-kırmızılılar önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Tecrübeli futbolcu, 50. dakikada ise savunma arkasına sarkarak altıpasa gelen topu tek vuruşla ağlara göndermek istedi. Meşin yuvarlak direkten dönerken yeniden Seferovic'te kaldı. Zor pozisyonda bu kez topukla şansını deneyen 30 yaşındaki golcü yine kaleyi bulamadı.

Haris Seferovic, 78. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

Mertens, ikinci yarıda oyunda

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens, ikinci yarının başında oyuna girdi.

İlk yarıyı istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 46. dakikada Emre Akbaba'yı kenara alırken yerine Mertens'i sürdü.

Kaleci Serkan, kurtarışlarıyla ön plana çıktı

HangiKredi Ümraniyespor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı, yaptığı kurtarışlarla takımının direncinde etkili oldu.

Maçın ilk yarısında özellikle ceza sahası dışından atışan şutlarda rakibine geçit vermeyen Serkan, ikinci yarıda ise zor pozisyonlarda iyi kurtarışlar yaptı. Mücadelenin 53. dakikasında Sacha Boey'un ceza sahası dışından şutu, 71. dakikasında ise Dries Mertens'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşlarında şık kurtarışlar yapan 37 yaşındaki kaleci, gole izin vermedi.

Serkan, 86. dakikada Gomis'in golüne engel olamazken bu dakikaya kadar skorun 0-0 gelmesinde etkili rol aldı.

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları HangiKredi Ümraniyespor maçında ihtiyaçları olan galibiyeti aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına kulüp başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek'in hayatını kaybettiğini hatırlatarak başlayan Buruk, "Başkanımız Dursun Özbek'in annesini rahmetle anıyoruz. Bizim için dün üzücü geçti. Bugün cenaze vardı. Allah rahmet eylesin. Başkanımız ve ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Maçın 4. dakikasında Haris Seferovic ile değerlendiremedikleri pozisyona değinen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Maça çok net bir gol pozisyonu ile başladık. Orada 1-0'ı yapsak özgüven anlamında bize çok daha farklı bir şekilde yansıyacaktı. Geçen haftanın üzerimizde bıraktığı maçın başındaki pozisyonla üzerimizden atacaktık. Devamında ilk yarının son dakikasında kadar benim için kabus gibiydi. Hiç görmediğim kadar pas hatası, top kaybı, ayaktan kaçırma, yanlış tercihler vardı. Bu kadar kötü oynarken de 3-4 gol pozisyonuna girdik." diye konuştu.

Okan Buruk, devre arasından sonra daha farklı bir Galatasaray izlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda çok daha farklı bir Galatasaray vardı. 20-25 dakikalık bölümde oyunu domine ettik, çok net gol pozisyonlarına girdik ama golü bulamadık. Son bölümde attığımız 1 golle maçı galip bitirdik. Deplasmanda kazanmak tabii ki güzel. Devam eden nemin de oyuncuların üzerinde olumsuz etkisi var. Ağustos ayında olmanın olumsuz etkilerini performans anlamında yaşıyoruz. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu aldığımız için sevinçliyim ama genel olarak daha iyi olmalıyız. İkinci yarı yakaladığımız tempoyu maçın başında yakalayan, oyuna hükmeden, daha erken ve daha çok gol atan bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerek. Bugünkü pozisyonlar çok fazla ama gol sayımız çok düşük."

"Hücum hattına takviye düşünüyoruz"

Okan Buruk, hücum bölgesinde çok yönlü bir oyuncu transfer etmek istediklerini söyledi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile temaslarının olduğunu aktaran Buruk, "Hücum hattına takviye düşünüyoruz. Bir ihtiyaç var. Elimizdekilerden farklı daha yönlü bir oyuncu bulabilirsek olabilir. Icardi'nin adı geçti, çok önemli bir futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağını veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşların Türkiye'de verilmesi biraz zor. Onunla ilgili bizim açımızdan net bir gelişme olmadı. Ön tarafa bize destek verecek bir oyuncu daha bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun formsuz olduğu yönündeki bir yorum üzerine Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Kerem, Galatasaray için çok önemli ve değerli. Geçen sezonun en iyi oyuncularından biri. Milli oyuncu. Hem Türk futboluna hem de Galatasaray'a uzun süre hizmet edecek. Kerem, çok çalışıyor, her antrenmanı doğru yapıyor. Sezon başı hazırlık kampında iyi işler yaptı. Oyunu sadece Kerem'in üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam bir takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır. Kerem'in de performansının daha yukarı çıkacağını düşünüyorum."

Buruk, Galatasaray'ın bu sezon 3 maçta attığı 2 golün sahibi Bafetimbi Gomis'in performansını değerlendirerek, "Gomis, çok güzel bir gol attı. Karakter olarak bizim için çok önemli bir futbolcu. Girdiği iki maçta da attığı kritik gollerle takımının 6 puan kazanmasında büyük rol oynadı." diye konuştu.

Buruk, yeni transferlerden Dries Mertens'i forvet arkası pozisyonunda değerlendirmek istediğini ancak fiziksel olarak hazır olması durumunda sol kenarda da oynatabileceklerini söyledi.

"Nelsson, burada olmaktan çok mutlu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı İspanya'nın Sevilla takımıyla anılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Nelsson'un Sevilla'ya transferi konusunun kapandığını aktaran Buruk, şöyle konuştu:

"Transfer dönemi çok zor. Size gelen oyuncular takım üzerinde ve diğer mevkilerde baskı yapıyor. Bazen performanslarını düşürüyor. Bir oyuncunun adı geçince o bölgede oynayan futbolcunun performansı düşüyor. Transfer teklifi gelen oyuncular ayrılmak istiyor, gidemediğinde de morali bozuluyor. İnşallah transfer dönemini bitirdikten sonra çok daha rahat edeceğiz. Nelsson ile ilgili bir süreç geçti. Galatasaray'ı çok seviyor. Burada olmaktan çok mutlu. Buraya çok önem ve değer veriyor. Onun için belki La Liga'da oynamak cazip gelmiştir ama 'Burada olursam da çok mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum.' dedi. Karakterli ve düzgün birisi. İşinin olmayacağı belli olduktan sonra yüzde 100'ü ile burada olacağını, en iyisini yapacağını ve takıma hizmet edeceğini söyledi. Önümüzdeki haftalardan itibaren o da toparlamış bir şekilde aramızda olacak."

Okan Buruk, maçlarda ana dizilişlerinin 4-2-3-1 olacağını ancak oyun içinde farklı dizilişler de deneyebileceklerini sözlerine ekledi.