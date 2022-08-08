Galatasaray yeni yıldızlarının maliyetini açıkladı

Galatasaray, Arsenal'den Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

Torreira: Gerçekten çok mutluyum

Torreira Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktararak, "Gerçekten çok mutluyum. kariyerim için çok önemli bir an. Çok keyifli, hislerim inanılmaz. Çok büyük bir kulübün parçasıyım. Bu kulübün kariyerimde çok büyük bir yer etmesini bekliyorum." dedi.

Dries Mertens'le 1+1 yıllık sözleşme!

Galatasaray Napoli'yle sözleşmesi sona eren Dries Mertens'le 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi!

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." denildi.

"Dün Antalyaspor maçını izlerken sahadaydım sanki"

Mertens ise, "Dün Antalyaspor maçını izlerken sahadaydım sanki. Gomis aslan yürüyüşünü yaptığım zaman kendimi tutamıyordum. "Galatasaray'ın efsanelerinden biri olmak istiyorum." dedi.