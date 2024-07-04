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Spor Galatasaray yeni sezon hazırlığına başladı! Batsman ilk idmanına çıktı
Spor

Galatasaray yeni sezon hazırlığına başladı! Batsman ilk idmanına çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 11:20:18 - 2024-07-04 11:20:17
Galatasaray yeni sezon hazırlığına başladı! Batsman ilk idmanına çıktı

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni transfer Michy Batshuayi de takımla ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas oyununun ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.


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Öte yandan Galatasaray’ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 4 Temmuz'da çift antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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