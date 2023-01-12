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Spor Galatasaray yeni golcüsünü açıklıyor! An meselesi...
Spor

Galatasaray yeni golcüsünü açıklıyor! An meselesi...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ve sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselten Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfere odaklanan sarı - kırmızılılar, Haris Seferovic ile yollarını ayırarak bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyordu. Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur'un bu transfer için planlaması da ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:33:00 -
Galatasaray yeni golcüsünü açıklıyor! An meselesi...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ve sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselten Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfere odaklanan sarı - kırmızılılar, Haris Seferovic ile yollarını ayırarak bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyordu. Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur'un bu transfer için planlaması da ortaya çıktı.

Kadıköy'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0'la geçerek morallenen ve sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselten Galatasaray'da taraftarlar derbi galibiyetinin sevincini yaşarken bir yandan da gözünü transfere çevirmiş durumda. Sezon başında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilen Haris Seferovic'in performansından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, yönetimden hücum hattına transfer yapılmasını istemişti.

İsviçreli golcü ile yollarını ayırması planlanan Galatasaray'da gündeme Fraport TAV Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright gelmişti.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un, bu hafta içerisinde Antalyaspor Başkanı Erden Timur ile İstanbul'da bir araya geleceği ve pazarlıkların gerçekleştirileceği ifade edildi.

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