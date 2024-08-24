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Spor Galatasaray ve Fenerbahçe ikna edemedi!
Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe ikna edemedi!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 10:03:00 -
Galatasaray ve Fenerbahçe ikna edemedi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Weston McKennie, Juventus ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. İki Türk devinin ilgisi yetersiz kalırken, ABD'li orta saha oyuncusu İtalyan ekibiyle yola devam etme kararı aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Weston McKennie, Juventus ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. İki Türk devinin ilgisi yetersiz kalırken, ABD'li orta saha oyuncusu İtalyan ekibiyle yola devam etme kararı aldı.

Juventus’un ABD’li orta saha oyuncusu Weston McKennie, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen, İtalyan deviyle sözleşmesini yeniledi. McKennie'nin ismi, yaz transfer döneminde her iki Süper Lig ekibiyle de anılmıştı. Ancak oyuncu kariyerine Juventus'ta devam etme kararı aldı.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Juventus, resmi açıklamayla Weston McKennie’nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Bu gelişme Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer planlarına darbe vurdu. İki yıllık yeni sözleşmeyle McKennie, Torino ekibindeki geleceğini güvence altına aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Juventus formasıyla toplamda 38 maçta görev aldı. 2.952 dakika süre alan McKennie, bu süre zarfında takımına 10 asistlik katkı sağladı. Orta sahanın dinamik oyuncusu, hem savunma hem de hücum yönünde sergilediği performansla dikkat çekti.
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