  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ASELSAN, IAC 2026’ya hazır! ‘Çipten Takım Uyduya’vizyonuyla yetkinliklerini sergileyecek Otomobil devi yaptı yapacağını! Fiyatı 634 bin TL aşağı çekti! İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi Serdal Adalı’ya rakip çıkmadı! Kara Kartal'da seçim başladı Süleymancıların eski lideri Denizolgun dosyasında 10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Otoyol ve morg koridorlarında bomba deliller ortaya çıktı İsrail istihbaratında Flydubai skandalı! Önlerine kadar gelen ayrıntıyı göremediler Önce koşu sonra sınav: Sabah saatlerine KPSS deparı! Kardeş ülkedeki iç savaşta şaşkına çeviren gelişme! Çok sayıda savaşçı, birden ordunun tarafına geçti TBMM'nin yeni yasama yılı başladı! İlk haftanın gündemi belli oldu
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Otomobil devi yaptı yapacağını! Fiyatı 634 bin TL aşağı çekti!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi yaptı yapacağını! Fiyatı 634 bin TL aşağı çekti!

Türkiye'nin en popüler markalarından olan Toyota, Corolla Cross araçta 634.000 TL ve Sedan otomobilde 791.000 TL indirim kararı aldı.

#1
Foto - Otomobil devi yaptı yapacağını! Fiyatı 634 bin TL aşağı çekti!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu bulunuyor. Bunlardan bazıları araç satın almadan önce fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda; Skoda, Fiat, Renault, Hyundai ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Duyurulan kampanyaları yakından takip ediyor. Otomotiv markalarının servis ağları, yedek parça temininin kolaylığı ve bakım maliyetleri de pek çok otomobil tutkununun dikkatini çeken durumlar arasında bulunuyor. Tüm bunların sonucunda birçok kişi kendisine en çok hitap eden aracı belirlemeye çalışıyor.

#2
Foto - Otomobil devi yaptı yapacağını! Fiyatı 634 bin TL aşağı çekti!

İNDİRİMLİ COROLLA SATIŞI BAŞLADI Toyota otomotiv markasının 2 Ekim 2026 tarihli fiyat listesine bakıldığında, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyon Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim, en yüksek indirim olarak ön plana çıktı. Bunun yanı sıra Corolla Cross Hybrid araçtaki en yüksek indirim 634.000 TL ile 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonda bulunuyor. Öte yandan diğer Corolla Sedan ve Cross versiyon araçlarda da indirim var. Bu durum söz konusu otomobillerin güncel fiyat listelerini merak ettirebiliyor. Aşağıda 2 Ekim 2026 tarihli, 2026 model yılı Toyota Corolla Sedan ve Cross fiyat listesi yer alıyor.

#3
Foto - Otomobil devi yaptı yapacağını! Fiyatı 634 bin TL aşağı çekti!

TOYOTA COROLLA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.965.000 TL. İndirim: 580.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.

#4
Foto - Otomobil devi yaptı yapacağını! Fiyatı 634 bin TL aşağı çekti!

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.413.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.899.000 TL. İndirim: 514.000 TL.

#5
Foto - Otomobil devi yaptı yapacağını! Fiyatı 634 bin TL aşağı çekti!

Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.660.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.110.000 TL. İndirim: 550.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 4.234.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.600.000 TL. İndirim: 634.000 TL.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti!
Gündem

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti!

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Kuçuradi, yaşamını yitirdi.
Aden’e füze ve İHA saldırısı: Burayka’da binalar hasar gördü
Dünya

Aden’e füze ve İHA saldırısı: Burayka’da binalar hasar gördü

Yemen hükümetine bağlı SABA TV, Husilerin Aden’in Burayka ilçesindeki sivil alanlara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını bildirdi..
New York borsası günü böyle kapadı
Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Gün içinde tekrar ivme kazanan ABD'nin 10 yıllık tahvil fai..
Herkesi dehşete düşüren o detaylar mahkemelik oldu
Teknoloji

Herkesi dehşete düşüren o detaylar mahkemelik oldu

Yapay zeka teknolojileriyle birlikte hızla artan veri merkezi ihtiyacı; su ve enerji tüketimi, gürültü ile ışık kirliliği gibi ciddi çevrese..
Çakar: Fonlardan çıkan para bankacılık sisteminde kaldı
Ekonomi

Çakar: Fonlardan çıkan para bankacılık sisteminde kaldı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olumsuz yansımasını beklemediklerini söyledi. Çaka..
Mahkemede velayeti kaybedince, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti!
Dünya

Mahkemede velayeti kaybedince, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti!

ABD’nin Teksas eyaletinde iki yıldır devam eden velayet davasını kaybeden 35 yaşındaki Cibelle Savella, mahkeme kararından yalnızca saatler ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23