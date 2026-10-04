Otomobil devi yaptı yapacağını! Fiyatı 634 bin TL aşağı çekti!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu bulunuyor. Bunlardan bazıları araç satın almadan önce fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda; Skoda, Fiat, Renault, Hyundai ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Duyurulan kampanyaları yakından takip ediyor. Otomotiv markalarının servis ağları, yedek parça temininin kolaylığı ve bakım maliyetleri de pek çok otomobil tutkununun dikkatini çeken durumlar arasında bulunuyor. Tüm bunların sonucunda birçok kişi kendisine en çok hitap eden aracı belirlemeye çalışıyor.