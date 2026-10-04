Otomobil devi yaptı yapacağını! Fiyatı 634 bin TL aşağı çekti!
Türkiye'nin en popüler markalarından olan Toyota, Corolla Cross araçta 634.000 TL ve Sedan otomobilde 791.000 TL indirim kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en popüler markalarından olan Toyota, Corolla Cross araçta 634.000 TL ve Sedan otomobilde 791.000 TL indirim kararı aldı.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu bulunuyor. Bunlardan bazıları araç satın almadan önce fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda; Skoda, Fiat, Renault, Hyundai ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Duyurulan kampanyaları yakından takip ediyor. Otomotiv markalarının servis ağları, yedek parça temininin kolaylığı ve bakım maliyetleri de pek çok otomobil tutkununun dikkatini çeken durumlar arasında bulunuyor. Tüm bunların sonucunda birçok kişi kendisine en çok hitap eden aracı belirlemeye çalışıyor.
İNDİRİMLİ COROLLA SATIŞI BAŞLADI Toyota otomotiv markasının 2 Ekim 2026 tarihli fiyat listesine bakıldığında, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyon Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim, en yüksek indirim olarak ön plana çıktı. Bunun yanı sıra Corolla Cross Hybrid araçtaki en yüksek indirim 634.000 TL ile 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyonda bulunuyor. Öte yandan diğer Corolla Sedan ve Cross versiyon araçlarda da indirim var. Bu durum söz konusu otomobillerin güncel fiyat listelerini merak ettirebiliyor. Aşağıda 2 Ekim 2026 tarihli, 2026 model yılı Toyota Corolla Sedan ve Cross fiyat listesi yer alıyor.
TOYOTA COROLLA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.965.000 TL. İndirim: 580.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.
TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.413.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.899.000 TL. İndirim: 514.000 TL.
Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.660.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.110.000 TL. İndirim: 550.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 4.234.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.600.000 TL. İndirim: 634.000 TL.
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