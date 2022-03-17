Galatasaray ve Beşiktaş yine karşı karşıya!

Galatasaray ve Beşiktaş, bu kez Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Anderson Talisca transferi için karşı karşıya geldi.

Brezilyalı oyuncu, kulübü Al Nassr ile köprüleri atmak üzere... Yıldız oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelmesi ve ayrılığı resmileşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY KARŞI KARŞIYA

Talisca ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, Brezilyalı yıldızı sezon sonunda renklerine bağlamak için şimdiden kolları sıvamış durumda.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

Galatasaray, hem Gedson Fernandes transferinden hem de derbideki erteleme polemiği nedeniyle ezeli rakibine transferde darbe indirmek istiyor.

"RÜYA TAKIM" PLANI

Beşiktaş ise eski oyuncusunu transfer ederek önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmeyi planlıyor. Josef ve Gedson Fernandes ile orta sahası güçlenecek Kartal, Talisca ile birlikte 'Rüya Takım'ı oluşturmayı planlıyor.

Kulüp kariyerinde 283 maça çıkan Sambacı yıldız, 116 gol atarken 37 de asiste imza attı. Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Talisca, 55 karşılaşmada 27 gol ve 9 asist üretmişti.