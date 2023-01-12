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Spor Galatasaray transfer bombasını patlattı
Spor

Galatasaray transfer bombasını patlattı

Galatasaray, 30 yaşındaki sol bek Uğur Çiftçi için Sivasspor’la her konuda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 16:16:00 -
Galatasaray transfer bombasını patlattı

Galatasaray, sol bek Uğur Çiftçi için Sivasspor ile prensipte anlaştı.

Galatasaray, 30 yaşındaki deneyimli futbolcu için Sivasspor'a 600 bin euro ödeyecek ve Emre Taşdemir'in bonservisini verecek.

Yusuf Demir ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor'a gidecek.

Uğur Çiftçi bu sezon Sivasspor'da 22 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

Rıza Çalımbay: Galatasaray'la %90 anlaştık

Ajansspor'a konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la %90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray'dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok. Santrfor transfer edeceğiz"

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