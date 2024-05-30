Galatasaray sürprizi: Siyah beyaz camiasına transfer çalımı için masa kuruldu! Bu kez harekete geçildi!

Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla birlikte adından sıkça söz ettiren Yusuf Sarı, dev kulüpleri peşine takmayı başardı.

Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor dönemi sayesinde A Milli Takım'a kadar da yükselen yıldız isim, sürpriz bir transfer iddiasıyla bir kez daha gündemde. Kariyerinde Marsilya, Trabzonspor, Clermont, Çaykur Rizespor gibi takımlar bulunan 25 yaşındaki oyuncu, kariyerinde bir sıçrama daha yapmaya hazırlanıyor.

Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgisi bulunan Yusuf Sarı, etkisiz geçirdiği sezonun ardından yeni bir sayfaya yelken açacak. İşte detaylar...

G.SARAY HAREKETE GEÇTİ

Bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı.

Ayrıca kanat rotasyonuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Cimbom'un geçtiğimiz günlerde 25 yaşında sağ kanat oyuncusunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

2023/2024 sezonunda Akdeniz ekibinin formasıyla 30 maça çıkan Yusuf; 5 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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KEREM'İN YERİNE GELECEK

Geride bıraktığımız sezonda sakatlıkları nedeniyle 20'den fazla maçı kaçıran Yusuf Sarı, Galatasaray'dan ayrılığı beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecek.

Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad'ın teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti.