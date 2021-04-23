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Spor Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanında
Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 09:59:00 -
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Takımda 4 eksik

Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son 8 maçın sadece 2'sini kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

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