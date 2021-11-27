Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Galatasaray, ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 21 puan toplayan "Cimbom", haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu.

Boey ve Arda Turan oynayamayacak

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Öte yandan, sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Altay müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 4 maçın 3'ünü kazanamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 4 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet alamadı.

Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.

Bu süreçte rakip filelere 5 gol gönderen sarı-kırmızılı takım, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 9. randevuda

İki ekip arasında daha önce yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Son 5 maçta yenilmedi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 9 gol atarken rakibine sadece 2 gol izni verdi.

Malatya'daki maçlar

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya deplasmanındaki son 4 lig maçında 1 kez kazanabildi.

Malatya'da yapılan karşılaşmalarda ev sahibi takım 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom" ise deplasmanda 1 kez galip gelebildi.

Yeni Malatyaspor'un 6 golüne Galatasaray 5 golle karşılık verebildi.