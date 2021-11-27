  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
Spor

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 10:42:00 -
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Galatasaray, ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 21 puan toplayan "Cimbom", haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu.

Boey ve Arda Turan oynayamayacak

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Öte yandan, sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Altay müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 4 maçın 3'ünü kazanamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 4 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet alamadı.

Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.

Bu süreçte rakip filelere 5 gol gönderen sarı-kırmızılı takım, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 9. randevuda

İki ekip arasında daha önce yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Son 5 maçta yenilmedi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 9 gol atarken rakibine sadece 2 gol izni verdi.

Malatya'daki maçlar

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya deplasmanındaki son 4 lig maçında 1 kez kazanabildi.

Malatya'da yapılan karşılaşmalarda ev sahibi takım 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom" ise deplasmanda 1 kez galip gelebildi.

Yeni Malatyaspor'un 6 golüne Galatasaray 5 golle karşılık verebildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erol Bulut'tan flaş açıklamalar
Spor

Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut "Biz muhakkak 3 puan parolasıyla sahada olacağ..
Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?
Spor

Türkiye-Portekiz maçı ne zaman? Milli maç ne zaman ayın kaçında?

Milli maç ne zaman Türkiye-Portekiz maçı hangi gün? A Milli Futbol Takımızın, 2022 Dünya Kupası Play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak. ..
Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?
Spor

Türkiye rakibi belli oldu | Türkiye'nin rakibi kim?

2022 Dünya Kupası Play-Offlarında mücadele edecek olan Türkiye'nin rakibi belli oldu. Peki, Türkiye'nin rakibi kim?

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay