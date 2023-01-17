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Spor Galatasaray stoperini buldu... O önemli detayı böyle duyurdular!
Spor

Galatasaray stoperini buldu... O önemli detayı böyle duyurdular!

Galatasaray, Legia Varşova'dan Maik Nawrocki'yi kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 21:02:00 -
Galatasaray stoperini buldu... O önemli detayı böyle duyurdular!

Galatasaray, Legia Varşova'dan Maik Nawrocki'yi kadrosuna katmak istiyor.

Daha önce 21 yaşındaki genç yıldız için Galatasaray bonuslar dahil toplamda 3 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Polonya takımı, sarı kırmızılıların yapmış olduğu bu teklifi reddetti.

Victor Nelsson'un sezon sonunda ayrılma ihtimali nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, Nawrocki için şartların zorlanmasını talep etti.

Haber7.com'a göre; bunun üzerine Galatasaray transfer komitesi üyeleri, harekata geçti. Cimbom, Belek'te Legia Varşova'nın kamp yaptığı otelde soluğu aldı.

Polonya ekibinin yöneticileri ile görüştü. Teklifini yükseltmeden yeniledi ve bir sonraki satış teklifi sundu.

Marcao'yu Sevilla'ya gönderdiklerini, Nelsson'un da sezon sonunda Avrupa'dan dev bir takıma transfer olacağını söyledi.

Nawrocki'den sonraki satıştan elde edecekleri rakamın kendilerini çok daha fazla mutlu edeceğine Polakları ikna etmeye çalıştı. Görüşmeden henüz net bir karar çıkmadı fakat Nawrocki konusunda bu hafta içinde sürprizler olması bekleniyor.

Legia Varşova, Werder Bremen'den kiraladığı Nawrocki'nin bonservisini geçen yıl 1.5 milyon euro'ya satın almıştı.

21 yaşındaki savunmacı bu sezon 11 maçta görev aldı. Bonservis değeri 1.8 milyon euro olarak biliniyor.

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