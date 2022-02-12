Galatasaray stadında Fatih Terim krizi
Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırladı maçta tribünlerde Fatih Terim krizi yaşandı. Tribünde Fatih Terim maskeli bir taraftarı dışarı çıkartmaya çalışan güvenlik güçleri, diğer taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta tribünde ilginç bir olay yaşandı.
Galatasaray taraftarı tepki gösterdi
Futbol Arena'da yer alan habere göre, Galatasaray tribününde Fatih Terim maskeli bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Ancak sonrasında Galatasaray taraftarları bu duruma tepki gösterdi ve taraftar statta kaldı.