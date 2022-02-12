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Spor Galatasaray stadında Fatih Terim krizi
Spor

Galatasaray stadında Fatih Terim krizi

Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırladı maçta tribünlerde Fatih Terim krizi yaşandı. Tribünde Fatih Terim maskeli bir taraftarı dışarı çıkartmaya çalışan güvenlik güçleri, diğer taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 21:04:00 -
Galatasaray stadında Fatih Terim krizi

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta tribünde ilginç bir olay yaşandı.

Galatasaray taraftarı tepki gösterdi

Futbol Arena'da yer alan habere göre, Galatasaray tribününde Fatih Terim maskeli bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Ancak sonrasında Galatasaray taraftarları bu duruma tepki gösterdi ve taraftar statta kaldı.

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