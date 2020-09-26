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Spor Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor
Spor

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Süper Lig’in 3. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:50:00 -
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı- kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6’sında ise mağlup oldu. Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı. Galatasaray, 2011 Ocak’ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı’nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi. Türk Telekom Stadı’nda bugüne kadar tamamı Süper Lig’de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı. Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

Yunus Adana Demirspor'da

Bu arada; Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün’ün sezon sonuna kadar Adana Demirspor’a kiralandığını açıkladı.

Samatta ilk idmanına çıktı

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. İdmandan önce futbolcularla saha içinde kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Samatta’yı takım arkadaşlarına tanıttı. Futbolcular, Tanzanyalı milli golcüyü alkışlarla karşıladı.

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