Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı- kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6’sında ise mağlup oldu. Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı. Galatasaray, 2011 Ocak’ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı’nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi. Türk Telekom Stadı’nda bugüne kadar tamamı Süper Lig’de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı. Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

Yunus Adana Demirspor'da

Bu arada; Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün’ün sezon sonuna kadar Adana Demirspor’a kiralandığını açıkladı.

Samatta ilk idmanına çıktı

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. İdmandan önce futbolcularla saha içinde kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, Samatta’yı takım arkadaşlarına tanıttı. Futbolcular, Tanzanyalı milli golcüyü alkışlarla karşıladı.