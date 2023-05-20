Galatasaray Şampi... Kaldı 1 maç.. Adım adım zafere!

Süper Lig’in 35. haftasında Lider Galatasaray sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız dönmeyi başardı.

13. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi’nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica’nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada N’Jie’nin korner vuruşunda topa iyi yükselen Appindangoye’nin kafa vuruşu direğin üstünden auta gitti. 53. dakikada Rashica’nın pasında Oliveira’nın vuruşunu savunma güçlükle çeldi. 55. dakikada Icardi’nin ara pasında Boey’den önce araya giren Ali Şaşal topa sahip oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

62. dakikada Oliveira’nın pasında Mertens’in şutu kaleci Ali Şaşal’da son buldu.

63. dakikada Boey’in ortasında Icardi’nin enfes kafa vuruşu ağlara gitti ve fark 2’ye çıktı: 2-0

65. dakikada N’Jie’nin sert ortası Muslera’nın kontrolünde dışarı çıktı.

86. dakikada Berkan’ın pasında topla buluşan Bafetimbi Gomis’in sert şutu savunmadan döndü. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray rakibini 2-0 yenerek sahadan üç puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda önemli bir haftayı kayıpsız geçti.

75. dakikada sert ortaya iyi yükselen Leke James’in şutu kaleci Muslera’da kaldı. 78. dakikada Kazımcan’ın vuruşu kaleci Ali Şaşal’da son buldu.

86. dakikada Berkan’ın pasında topla buluşan Bafetimbi Gomis’in sert şutu savunmadan döndü. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray rakibini 2-0 yenerek sahadan üç puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda önemli bir haftayı kayıpsız geçti.