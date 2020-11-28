Galatasaray, Rize'yi Diagne ile dağıttı
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla yendi.
Çaykur Rizespor'la Galatasaray Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılı ekip, 4-0 kazandı.
İlk yarıda birçok gol pozisyonundan yararlanamayan ve Rizespor'a gol fırsatı vermeyen Galatasaray, 45+1. dakikada Diagne'nin penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray, 51., 79. dakikada Diagne ve 87. dakikada Taylan Antalyalı'nın kaydettiği gollerle karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Çaykur Rizespor'da Boldrin, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı. Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.