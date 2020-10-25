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Spor Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Sofiane Feghouli, takımla çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:59:45 -
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Galatasaray, ara vermeden 7. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda dünkü karşılaşmada tüm süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ilk bölümde gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray'da sakatlığı geçen Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde özel çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına 27 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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