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Spor Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda?

Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.maçında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 15:56:00 -
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda lider durumda bulunan Galatasaray, Marsilya ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.hafta maçında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek.  İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var?
Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var?

Spor

Avrupa Ligi Galatasaray puan durumu! Galatasaray'ın kaç puanı var?

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