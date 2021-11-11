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Spor Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda?

Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.hafta maçında Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray-Marsilya maçı açık kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 20:29:00 -
Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 5.hafta maçında Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman?

Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman hangi kanalda?

Galatasaray, UEEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.maçında evinde Marsilya'yı konuk edecek. 25 Kasım Perşembe akşamı oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak. Mücadele Exxen platformunda naklen yayımlanacak.

25 Kasım Perşembe

19.45 Galatasaray-Marsilya

9 Aralık Perşembe

22.00  Lazio-Galatasaray

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

Galatasaray, Olimpik Marsilya'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta karşılaşmasındaki tribün olayları nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki 2 deplasman maçını seyircisiz oynayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre temyiz kurulu; denetim, etik ve disiplin kurulunun 30 Eylül'de Velodrome Stadı'nda oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray hakkında verdiği kararı onadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarının meşale yakması ve sahaya madde atması nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki 2 deplasman maçına seyircisiz çıkma ve 50 bin avro para cezası aldı.

Galatasaray'a ayrıca statta oluşan hasar için 8000 bin avro ceza verildi ve zararın telafisi için Olimpik Marsilya Kulübü ile 30 gün içinde temasa geçilmesi istendi.

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