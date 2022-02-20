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Spor Galatasaray, Lig'de oynamadan da gerilemeye başladı!
Spor

Galatasaray, Lig'de oynamadan da gerilemeye başladı!

Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanırken, henüz maç eksiği bulunan Galatasaray'ın altındaki takımların kazanması sonrasında iki sıra gerilemesi sarı kırmızılı takımda moralleri bozdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 12:08:00 -
Galatasaray, Lig'de oynamadan da gerilemeye başladı!

Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanırken, henüz maç eksiği bulunan Galatasaray'ın altındaki takımların kazanması sonrasında iki sıra gerilemesi sarı kırmızılı takımda moralleri bozdu.

Galatasaray’ın Süper Lig’de kötü gidişatı devam ederken taraftar isyan bayrağını açmış durumda.

Süper Lig'in alt sıralarında alınan sonuçlar, Galatasaray'ı da ciddi anlamda etkiliyor.

Dün oynanan maçlarla birlikte sarı-kırmızılılar, henüz maç oynamadan iki sıra brden geriledi.

Galatasaray Süper Lig de oynamadan 2 sıra geriledi #1

KASIMPAŞA VE ANTALYA DA GALATASARAY’I GEÇTİ

Kasımpaşa, Konyaspor 'la 4-4 berabere kalıp 1 puan alırken, averajla sarı-kırmızılıları geçti.

Antalyaspor da, deplasmandaki Yeni Malatya galibiyetiyle puanını 31 yaptı ve Galatasaray’ı geride bıraktı.

Galatasaray, zorlu deplasman öncesi 29 puanla 15. sırada, Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Kayseri'ye yenilen Giresun ise 26 puanla ateş hattının ilk sırasında.

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