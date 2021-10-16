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Spor Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?
Spor

Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?

Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle | Galatasaray ligin 9.haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 11:42:00 -
Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?

Süper Lig’in 9. Haftasında Galatasaray evinde Konyaspor’u konuk edecek. Peki, Galatasaray Konya maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı. Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

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