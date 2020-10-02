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Spor Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:40:45 -
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek Avrupa'dan elenen Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile 4 Ekim Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda bu sabah Glasgow'dan dönen kafiledeki oyuncular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma çalışmalarının ardından gruplar halinde dörde dört ve beşe beş dayanıklılığa yönelik uygulamalar üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, idmanın son bölümünde yenilenme koşusu gerçekleştirdi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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