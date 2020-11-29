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Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına katılamayacak
Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına katılamayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:12:47 -
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına katılamayacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının FIBA Kadınlar Avrupa Ligi birinci grup aşamasına katılamayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,"Basketbol takımımız, 1-4 Aralık 2020 tarihlerinde Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenecek EuroLeague Women birinci grup aşamasına takımımızda son bir haftada üç oyuncumuzun PCR testlerinin pozitif çıkması ve oyuncularımızın Kovid-19 semptomları göstermesi sebebiyle katılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncu, idari ve teknik heyetimizin geri kalanının PCR testleri negatif olmasına rağmen, FIBA Avrupa ile yapılan görüşmeler ve FIBA Sağlık Komisyonunun tavsiyesi ışığında ekibimizin birinci dereceden temaslı olarak kabul edilmesi ve yüksek risk taşıması sebebiyle takımımızın katılımı bu turnuva için iptal olmuştur. Takımımızın turnuvada oynayacağı maçların statüsü hakkındaki karar, ilgili makamlar tarafından ileri bir tarihte açıklanacaktır."

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