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Spor Galatasaray istemişti! Beşiktaş Mısırlı yıldızı alıyor
Spor

Galatasaray istemişti! Beşiktaş Mısırlı yıldızı alıyor

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Mısırlı oyuncu Ramadan Sobhi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 11:32:00 - 2022-06-13 11:33:48
Galatasaray istemişti! Beşiktaş Mısırlı yıldızı alıyor

Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılarda ilk hedef sol kanat takviyesi olacak. Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş, Mısır'da Pyramids FC forması giyen 25 yaşındaki oyuncu Ramadan Sobhi ile ilgileniyor. Fanatik'in haberine göre, siyah beyazlılar bu transferde büyük bir aşama kaydetti.

İngiltere'den Mısır'a yolculuk

Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Sobhi, futbola El Ahly takımının altyapısında başladı. 19 yaşındayken 5 milyon euroya İngiltere'nin Stoke City takımına transfer olan Sobhi, iki sene sonra 6,5 milyon euroya başka birİngiliz ekibi Huddersfield'a transfer oldu. Kiralık olarak El Ahly'de geçen günlerin ardından 2020'de 5 milyon euroya Mısır ekibi Pyramids FC'e katılan Ramadan Sobhi, iki sezondur burada forma giyiyor.

 

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