Galatasaray iki golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'la kozlarını paylaştı.

Sarı-Kırmızılılar, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Müsabakada Galatasaray'ı bir üst tura taşıyan golleri Nelsson ve Mertens atarken Belçikalı golcü, ilk golde de asisti yapan isim oldu. Karşılaşmada Alanyaspor'un tek sayısını Ivan Cavaleiro kaydetti.

Hatay maçına göre 9 değişiklik

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçındaki ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Sarı-Kırmızılı takımda Muslera'nın yerine Okan Kocuk, Sacha Boey'in yerine Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Emin Bayram, Lucas Torreira'nın yerine Berkan Kutlu, Sergio Oliveira'nın yerine Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz'ın yerine Milot Rashica, Juan Mata'nın yerine Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin yerine Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer aldı.

Atakaş Hatay maçında ilk 11 başlayan Dubois ile Nelsson bu karşılaşmada da kendilerine ilk 11'de yer buldu.

Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı maça ilgi gösteren Corendon Alanyasporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri doldurdu.

Corendon Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 2

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Dk. 46 Leroy Fer), Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Ahmed Hassan), Zinedine Ferhat (Dk. 60 Candeias), Efecan Karaca (Dk. 60 Cavaleiro), Eduardo (Dk. 60 Oğuz Aydın)

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir (Dk. 86 Abdülkerim Bardakcı), Berkan Kutlu, Midtsjö (Dk. 86 Van Aanholt) Rashica (Dk. 73 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 73 Torreira), Yunus Akgün, Gomis (Dk. 64 Icardi )

Goller: Dk. 16 Nelsson, Dk. 38 Mertens (Galatasaray), Dk. 67 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Eduardo (Corendon Alanyaspor), Dk. 84 Dubois, Dk. 90 Okan Kocuk (Galatasaray)