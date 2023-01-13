Galatasaray için bomba Icardi gelişmesi!

Fransız basını, Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray'ın PSG ile irtibata geçtiğini ve kiralık oyuncularının satışından bu parayı çıkarabileceğini yazdı.

Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Mauro Icardi'nin bonservisi için Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti. PSG'nin takımdan göndermek istediği Arjantinli yıldız için Fransız ekibinin kapısını çalan G.Saray yönetimi, 13 milyon euroluk bir teklif sundu. PSG'nin de bu teklife sıcak baktığı Fransız basını tarafından yazıldı.

Mostafa Mohamed ve Morutan'dan bonservis gelecek

Fransızlar, Mauro Icardi'nin tapusunu almak isteyen Galatasaray'ın bonservis ücretini de kiralık giden oyunculardan karşılayacağını duyurdu. Fransız basınında yer alan haberlerde; "Galatasaray, Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed ve Pisa'ya kiralanan Morutan'dan 10 milyon euronun üzerinde bir gelir bekliyor. Bu iki oyuncunun satışının ardından yönetim de kasadan bir miktar parayı üstüne koyacak ve Icardi'nin bonservisini ödeyecek" denildi.

Haber7.com'a göre; Sarı-Kırmızılılar, Mostafa Mohamed'i 5 milyon 250 bin euro, Morutan'ı da 5 milyon 500 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.