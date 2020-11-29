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Spor Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Fernando Muslera'nın, sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:43:15 -
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında tam süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 1 Aralık Salı günü devam edecek.

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