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Spor Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri
Spor

Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:33:00 - 2022-01-08 10:33:23
Galatasaray - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 20. ve ikinci ilk haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.

Galatasaray Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puan toplayan Giresunspor ise ligde 14. sırada yer alıyor.

İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Işık Kaan, Nelsson, Ömer, Aytaç, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Babel

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki, Douglas, Perez, Behich, Flavio, Pelupessy, Suleymanov, Diabate, Sergio, Balde.

 

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