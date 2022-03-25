Galatasaray, Gedson'un intikamını alacak mı?

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı takım için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan habere göre; Galatasaray, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic için devreye girdi.

Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Pjanic'in durumunu sorduğu ifade edildi.

İspanyol basınına yansıyan haberde Galatasaray'ın Bosnalı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak için devreye girdiği iddia edildi.

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın Pjanic'i takımda tutmak istediği kaydedildi.

31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Siyah-beyazlı kulübün Pjanic için satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu sezon Beşiktaş'ta 22 maça çıkan Pjanic 4 asist katkısında bulundu.