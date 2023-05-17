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Spor Galatasaray, Fenerbahçelileri çıldırtacak! Görüşmeler başladı: Yılın çalımı!
Spor

Galatasaray, Fenerbahçelileri çıldırtacak! Görüşmeler başladı: Yılın çalımı!

Yeniakit Publisher
2023-05-17 00:27:00 -
Galatasaray, Fenerbahçelileri çıldırtacak! Görüşmeler başladı: Yılın çalımı!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Mallorca forması giyen Vedat Muriç'i transfer etmek için temaslara başladı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Mallorca forması giyen Vedat Muriç'i transfer etmek için temaslara başladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve rakiplerinin önünde Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray yeniden iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda hücum bölgesi için arayışlarına başladı. Galatasaray'ın gündemine ise Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç geldi.

Teknik direktör Okan Buruk'un Rizespor döneminden eski öğrencisi olan Muriç'i telefonla arayarak ikna ettiği, gelecek sezon takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan Bafetimbi Gomis yerine kadroya dahil etmek istediği öğrenildi.

Kosovalı futbolcunun ise bu teklife olumlu baktığı ve Türkiye'ye geri dönmek istediği belirtildi.
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Galatasaray'ın İspanya'da bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Vedat Muriç için Mallorca'ya 6-7 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli teklif etmesi bekleniyor.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 33 maçta 14 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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