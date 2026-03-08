Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı! Yarış kızışıyor
25. haftada Beşiktaş'ı tek golle geçen Galatasaray, liderliğini maç fazlasıyla 7 puana genişletti. Fenerbahçe ise Samsunspor maçıyla bu farkı 4'e düşürmeyi hedefliyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi.
ZİRVEDE FARK 7'YE ÇIKARDI
Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 19. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 61'e çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren "Cimbom" maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SAMSUNSPOR
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kadıköy'de Samsunspor'u konuk edecek. Tedesco'nun öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda farkı yeniden 4'e indirecek.