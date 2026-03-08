  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı İsrail'e uyku haram! Yeni saldırı resmen başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani ile görüştü Bakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı annelerin acılarını paylaşıyorum Avrupa'ya rahat uyku yok! Gazprom böyle duyurdu: Kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi Galatasaray deplasmanda güldü Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk"
Spor Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı! Yarış kızışıyor
Spor

Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı! Yarış kızışıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı! Yarış kızışıyor

25. haftada Beşiktaş'ı tek golle geçen Galatasaray, liderliğini maç fazlasıyla 7 puana genişletti. Fenerbahçe ise Samsunspor maçıyla bu farkı 4'e düşürmeyi hedefliyor.

25. haftada Beşiktaş'ı tek golle geçen Galatasaray, liderliğini maç fazlasıyla 7 puana genişletti. Fenerbahçe ise Samsunspor maçıyla bu farkı 4'e düşürmeyi hedefliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi.

 

ZİRVEDE FARK 7'YE ÇIKARDI

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 19. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 61'e çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren "Cimbom" maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.

 

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SAMSUNSPOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kadıköy'de Samsunspor'u konuk edecek. Tedesco'nun öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda farkı yeniden 4'e indirecek.

Galatasaray’dan Barış Alper transferi için açıklama! ‘Bu parayı getiren alır'
Galatasaray’dan Barış Alper transferi için açıklama! ‘Bu parayı getiren alır'

Spor

Galatasaray’dan Barış Alper transferi için açıklama! ‘Bu parayı getiren alır'

Galatasaray deplasmanda güldü
Galatasaray deplasmanda güldü

Spor

Galatasaray deplasmanda güldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23