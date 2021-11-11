Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri
Derbi ne zaman? Süper Lig’in 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler derbinin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, GS-FB maçı ne zaman?
Süper Lig’e milli maçlar sebebiyle ara verildi. Futbolseverler bu sebeple 13.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, derbi ne zaman?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri
Galatasaray ile Fenerbahçe ligin 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 21 Kasım Pazar akşamı 19.00’da oynanacak.
Süper Lig 13.hafta
20 Kasım Cumartesi
13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR
16:00 GZT GİRESUNSPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-DEMİR GRUP SİVASSPOR
19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ
21 Kasım Pazar
13:30 KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR
16:00 ALTAY-ADANA DEMİRSPOR
19:00 GALATASARAY-FENERBAHÇE
22 Kasım Pazartesi
20:00 TRABZONSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR-GÖZTEPE