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Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri

Derbi ne zaman? Süper Lig’in 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler derbinin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, GS-FB maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 22:08:00 -
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri

Süper Lig’e milli maçlar sebebiyle ara verildi. Futbolseverler bu sebeple 13.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, derbi ne zaman?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri

Galatasaray ile Fenerbahçe ligin 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 21 Kasım Pazar akşamı 19.00’da oynanacak.

Süper Lig 13.hafta

20 Kasım Cumartesi

13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR

16:00 GZT GİRESUNSPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-DEMİR GRUP SİVASSPOR

19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ

21 Kasım Pazar

13:30 KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK     

16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR

16:00 ALTAY-ADANA DEMİRSPOR

19:00 GALATASARAY-FENERBAHÇE

22 Kasım Pazartesi

20:00 TRABZONSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR-GÖZTEPE

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