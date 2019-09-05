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Galatasaray, Falcao için bonservis mi ödedi?

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Falcao için bonservis bedeli ödenip ödenmediği tartışılmıştı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:56
Galatasaray, Falcao için bonservis mi ödedi?

Falcao transferinde birçok engelle karşılaşan Sarı-Kırmızılı kurmayların yoğun mesaisi sonucu formayı giyen Falcao transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar.

FALCAO GELDİ, SÖZLEŞMESİ KONUŞULDU

Sarı-Kırmızılılar'da bu transferi gerçekleştirebilmek için özellikle Abburrahim Albayrak, Ahmet Bulut ve Şükrü Hanedar ciddi mesai harcadı. Transferde gerek Monaco cephesinden gerekse maddi kaynaklara bağlı olarak birçok engel çıksa da taraftarın ve camianın yoğun baskısı sonucu mutlu sona ulaşıldı.

MONACO'YA BONSERVİS ÖDENDİ Mİ?

MPnaco'dan da gelen açıklamada Falcao'nun sarı kırmızılılara bonservis bedeli ödenmeden transfer olduğu resmen belirtildi. Monaco Kulübü, yaz döneminde yaptığı transferlerin bilançosunu resmi olarak açıklarken Falcao'nun bedelsiz olarak ayrıldığını doğrulamış oldu. 

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:56
  1. Monaco
  2. Galatasaray
  3. Falcao

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