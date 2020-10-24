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Spor Galatasaray Erzurum'da moral buldu
Spor

Galatasaray Erzurum'da moral buldu

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek 3 maç sonra kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 21:16:00 -
Galatasaray Erzurum'da moral buldu

Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

Maçın ilk yarısında iki takımda pozisyona girmekte zorlanırken sarı-kırmızılı ekip 20. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. Maçın 45. dakikasında Erzurumspor Arvydas Novikovas'ın penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle bitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan ve üst üste pozisyonlara giren sarı-kırmızılı ekip Falcao'nun 63. dakikada kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip 3 puanı kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızı ekip puanını 10'a çıkardı. Erzurum temsilcisi ise 7 puanda kaldı.

Erzurumspor gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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