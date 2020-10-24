Galatasaray Erzurum'da moral buldu
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek 3 maç sonra kazandı.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.
Maçın ilk yarısında iki takımda pozisyona girmekte zorlanırken sarı-kırmızılı ekip 20. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. Maçın 45. dakikasında Erzurumspor Arvydas Novikovas'ın penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle bitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan ve üst üste pozisyonlara giren sarı-kırmızılı ekip Falcao'nun 63. dakikada kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip 3 puanı kazandı.
Bu sonuçla sarı-kırmızı ekip puanını 10'a çıkardı. Erzurum temsilcisi ise 7 puanda kaldı.
Erzurumspor gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.