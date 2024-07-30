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Spor Galatasaray, Emin Bayram’ın transferini açıkladı
Spor

Galatasaray, Emin Bayram’ın transferini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 23:15:00 -
Galatasaray, Emin Bayram’ın transferini açıkladı

Galatasaray, Emin Bayram’ın Westerlo’ya transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray, genç stoperi Emin Bayram’ın Belçika kulüplerinden Westerlo’ya transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Westerlo ile anlaşıldığını duyurdu.

Transfere dair yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.
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Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır.

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