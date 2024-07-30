Galatasaray, Emin Bayram’ın transferini açıkladı

Galatasaray, genç stoperi Emin Bayram’ın Belçika kulüplerinden Westerlo’ya transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Westerlo ile anlaşıldığını duyurdu.

Transfere dair yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır.