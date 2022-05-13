Galatasaray çareyi Alman forvette bulacak!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, aradığı forveti Borussia Dortmund'da bulundu. Aslan, 23 yaşındaki Alman oyuncu Steffen Tigges için harekete geçti.

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, zirvenin bir hayli gerisinde kaldı.

Sarı-kırmızılılarda, performans düşüklüğünün yanı sıra başkanlık krizi de yaşanıyor.

Başkan Burak Elmas'ın divan kurulunda idari yönden ibra edilmemesiyle başlayan süreç kulübün 11 Haziran'da seçim kararı almasıyla sonuçlandı.

Yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor.

Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelirken, bu oyunculardan biri de Steffen Tigges oldu.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon özellikle gol bölgesinde yaşanan kısırlık yönetimi forvet arayışına itti.

Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis'ten istediği verimi alamayan Aslan, Steffen Tigges için nabız yoklayacak.

Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen 23 yaşındaki yıldız isimle ilgileniyor.

Kariyerine Osnabrück altyapısında başlayan Tigges, 2019'da Dortmund altyapısına transfer oldu.

Dortmund'un U23 takımının kaptanlığını da yapan 23 yaşındaki genç futbolcu, mart ayında bileğinden ciddi bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatmıştı.

Gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Tigges, Dortmund formasıyla çıktığı 23 maçta 3 kez rakip ağları sarstı.

Tigges'in güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...

Oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

Alman basını, Freiburg'un da golcü isimle ilgilendiğini duyurdu.

Steffen Tigges, 1.93'lük boyuyla dikkat çekiyor.