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Spor Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli ile Martin Linnes, kadroya alınmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:49:05 -
Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, dar alanda gruplar halinde pas çalışması yaptı.

Oyuncular, antrenmanın ana kısmında taktik çalışmalar üzerinde durdu.


- Kadro belli oldu


Sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosu da belli oldu.

Sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli ile Martin Linnes, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, kadroya şu oyuncuları dahil etti:

Fatih Öztürk, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

Galatasaray, akşam saatlerinde Erzurum'a gidecek.


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