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Spor Galatasaray Bundesliga'dan yıldız isimi getiriyor... Zamanı geldi...
Spor

Galatasaray Bundesliga'dan yıldız isimi getiriyor... Zamanı geldi...

Galatasaray'ın birçok teklif alan Lucas Torreira'nın yüksek bir bonservis bedeliyle satılması durumunda Borussia Dortmund'dan Emre Can için girişimlere başlayacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 12:42:00 -
Galatasaray Bundesliga'dan yıldız isimi getiriyor... Zamanı geldi...

Galatasaray'ın birçok teklif alan Lucas Torreira'nın yüksek bir bonservis bedeliyle satılması durumunda Borussia Dortmund'dan Emre Can için girişimlere başlayacağı bildirildi.

Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira birçok takımın transfer listesine girdi.

Fotomaç'ın haberine göre, yönetim bu futbolcunun yüksek bir rakama satılması halinde Bundesliga devi Borussia Dortmund'dan Emre Can için düğmeye basacak.

Sarı kırmızılıların Emre Can için istekli olduğu iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 maça çıktı.

1.86 boyundaki ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te bitecek.

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