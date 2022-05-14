Galatasaray başkan adayından Fenerbahçe ve TFF'ye tehdit

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Türkiye’deki futbol şampiyonlukları sayısı konusu bir türlü açıklığa kavuşturulamadı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kuruluş tarihi 1923 iken, şampiyonluk sayıları Süper Lig’in tanındığı 1959’dan bu yana geçerli kabul ediliyor.

Fenerbahçe 1923’ten bu yana elde edilen şampiyonlukların sayılmasını isterken, kimi takımlar da bu çağrıya olumlu karşılık verdi. Ancak Galatasaray, 1959’un baz alınması gerektiğini vurguluyor.

Konuya dair Galatasaray başkan adayı Fırat Develioğlu’ndan açıklama geldi. Develioğlu tv100'de yayınlanan Var Odası'na konuk oldu.

“Bu ocağın içinde doğduk, büyüdük ve bu ocağın içinde öleceğiz. Bugün Galatasaraylı olmadık. Galatasaray Lisesi mezunuyum, Galatasaray Divan Kurulu üyesiyim ama hepsinin de üstünde Galatasaray taraftarıyım.” diyen Develioğlu, sarı kırmızılı kulübün bu sezon hakem tarafından doğrandığını savundu.

Çok sayıda tehdit aldığını söyleyen Develioğlu, konuyu yargıya taşıyacağının altını çizdi.

“Ben masada oyun varsa bozarım!” diye konuşan başkan adayı şunları söyledi:

“Biz kimseye oyun kurmayız, Ben kulübümü, hakkımı, hukumu savunurum. Diğer arkadaşlarımda ben bunu görmediğim için aday oluyorum.”

1959 öncesi şampiyonluklar hakkında da konuşan Develioğlu sert bir çıkış yaptı. Develioğlu, “Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluğu hak değildir. Eğer verilirse Fenerbahçe'yi ve TFF’yi pişman ederim.” ifadesini kullandı.

59 öncesi şampiyonluklar konusu…

Efsane futbolcuların da oynadığı ve kulüpleri için tarih yazdığı 1959 öncesindeki ligler değersiz kabul ediliyor. Süper Lig kulüplerinin de bu konuya dair net tavır takınmaması, TFF’nin karar verme mekanizmasını harekete geçirmiyor.

Fenerbahçe 1959 öncesi şampiyonlukların tanınması yönünde TFF’ye resmi başvuru yaptı, ancak bu başvuruya olumlu veya olumsuz hiçbir dönüş yapılmadı. 1 yılı aşkın süredir karar bekleniyor. Fenerbahçe cephesi, tüm şampiyonlukların önemli olduğunu savunuyor, ayrıca Avrupa örneği verilerek tüm ülkelerde, takımların tüm kupalarının resmi olduğunu vurguluyor.

Galatasaray ise bu konuda olumsuz tavır takındı. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan sarı kırmızılı kulüp, ’59’dan sonraki kupaları tanıdıklarını vurgulayıp, Türkiye’nin en çok şampiyon olan kulübünün 22 kupa ile Galatasaray olduğunu belirtti. Galatasaray Süper Lig’in 1959’da kurulduğunu hatırlatıp, profesyonel ligin bu yıl hayata geçirilmesi nedeniyle önceki kupaların sayılmaması gerektiğini savunuyor.

Beşiktaş ise konuya dair net bir tutum sergilemedi.

’59 öncesi şampiyonluklarını isteyen tek kulüp Fenerbahçe değil. Geçtiğimiz aylarda Ajansspor’a konuşan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Gençlerbirliği Kulübü olarak 1940-41ve 1945-46 sezonlarında elde edilen şampiyonluklarımızın kabul edilmesi için TFF’ye başvuru yapacağız. Hukukçularımız bu konuda çalışıyor.” demişti.

Ayrıca Ankaragücü de ’59 öncesinde şampiyon olduklarını belirtip, Fenerbahçe’ye destek vermişti.

1959 öncesi hangi takımın kaç şampiyonluğu var?

1924'ten bu yana şampiyonluk sayıları: