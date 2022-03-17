Galatasaray Barcelona'yı alacağı rakam belli oldu

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile berabere kaldığı için 210 bin Euro kazanan Aslan, rövanşta Barça'yı yenerse 630 bin Euro galibiyet parası ve çeyrek finale yükselme ödülü olan 1.8 milyon Euro kasasına koyacak.

Yani Galatasaray'ın İstanbul'daki zaferi, kasasına 2.5 milyon Euro (yaklaşık 40 milyon TL) daha girmesini sağlayacak.

Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme ödülü 2.8 milyon Euro, şampiyon olmanın armağanı ise 8.6 milyon Euro. Finali kazanamayan takım da 4.6 milyon Euro alacak.