Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta? Galatasaray Barcelona maçı şifreli kanalda mı?
Galatasaray nasıl tur atlar? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman başlayacak? Galatasaray Barcelona maçı ne zaman hangi gün? Galatasaray-Barcelona maçı canlı izle
Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 Turu rövanşında Barcelona’yı konuk edecek. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?
Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta? Galatasaray Barcelona maçı şifreli kanalda mı?
Galatasaray ile Barcelona 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.45’te karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen dijital platformundan naklen yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport maçı şifresiz yayımlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
İki ekip arasında oynanan ilk maç 0-0 sona erdi.
Muhtemel 11’ler
GALATASARAY: Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed,
BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Depay, Aubameyang
Galatasaray nasıl tur atlar?
İki ekip arasında oynanan ilk maç 0-0 sona erdi. Galatasaray'ın her türlü galibiyeti tur getirir. Maçın 90 dakikası eşitlikle tamamlanırsa turu geçecek ekip uzatmalarda belli olacak.