Galatasaray ile Barcelona yarın akşam karşı karşıya gelecek. Peki, zorlu maçın biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne kadar?

Galatasaray ile Barcelona 17 Mart Cumartesi akşamı saat 20.45’te karşılaşacak. Mücadeleyi tribünden izlemek isteyenler ise maç biletinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Biletlerin satışı passo.com.tr üzerinden ve gişelerden devam ediyor.

1. Kategori Fiyat: ₺1.500,00

2. Kategori Fiyat: ₺1.250,00

3. Kategori Fiyat: ₺1.000,00

4. Kategori Fiyat: ₺1.000,00

5. Kategori Fiyat: ₺800,00

6. Kategori Fiyat: ₺600,00

7. Kategori Fiyat: ₺500,00

8. Kategori Fiyat: ₺400,00

9. Kategori Fiyat: ₺300,00

10. Kategori Fiyat: ₺200,00

11. Kategori Fiyat: ₺175,00

12. Kategori Fiyat: ₺150,00

Galatasaray'dan bilet açıklaması

Galatasaray, Barcelona maçı bilet devri hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 17 Mart Perşembe günü oynayacağımız Barcelona karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapatılmıştır.

Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarlarımızın mağdur olmaması adına alınan kararımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.