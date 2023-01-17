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Spor Galatasaray, Baran Aksaka'nın sözleşmesini uzattı
Spor

Galatasaray, Baran Aksaka'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Baran Aksaka'nın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 19:48:00 -
Galatasaray, Baran Aksaka'nın sözleşmesini uzattı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli

olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

İlk profesyonel sözleşmesini geçen yıl şubat ayında imzalayan, bu sezon A takımda forma şansı bulan 19 yaşındaki Baran, 2026'ya kadar

Galatasaray formasını terletecek.

Baran Aksaka için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Nef Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Törenin ardından GSTV'ye açıklamada bulunan başkan Özbek, "Kulübümüzden yetişen fidanlar, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Baran'ı

tebrik ediyorum. Performansı da çok iyi. Antalya'da hazırlık maçlarında özellikle seyrettim. Allah kendisine sakatlık vermesin. Başarılı, Galatasaray'a

uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcumuz. Kendisinin Galatasaray'da başarılı olması için biz de yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Hayırlı

ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Baran ise başkan Özbek, yönetim kurulu ve teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür ederek, "Küçüklüğümden beri bir hayalim var. O da

Galatasaray'da uzun yıllar oynamak. Sözleşmemi bugün uzattım. Umarım her şey benim için güzel olur. Bizi desteklemeyi hiçbir zaman

bırakmasınlar. Tamamen şampiyonluğa odaklandık. Umarım bu sene bizim için şampiyonlukla biter." ifadelerini kullandı.

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