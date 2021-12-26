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Spor Galatasaray, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Aralık Salı günü sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 13:53:00 - 2021-12-26 13:54:08
Galatasaray, Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Aralık Salı günü sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı. Sacha Boey'in antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla çalıştığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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