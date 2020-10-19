Galatasaray- Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Alanyaspor maç sonucu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Alanyaspor'un galibiyet golü 90+5'te geldi.

Galatasaray'ın 70. dakikada Belhanda ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

İşte dakika dakika maçta yaşanan gelişmeler...

90'

+7

Ofsayt! Tugay Kaan Numanoglu Alanyaspor aleyhine ofsayt kararı veriyor.

90'

+6

Golde asisti yapan oyuncu Berkan Kutlu.

90'

+6

1:2

Gol! 1-2 . Davidson takımını öne geçiren golü atıyor.

90'

+5

Korner kazanan takım Alanyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Juanfran.

90'

+5

Tugay Kaan Numanoglu Alanyaspor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Galatasaray yarı sahasına yerleşmiş durumda.

90'

+4

Galatasaray takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

90'

+3

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

90'

+2

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

90'

+2

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

90'

+2

Oyuncu değişikliği. Manolis Siopis sahadan çıkan oyuncu, Berkan Kutlu maça dahil olan oyuncu.

90'

+1

Oyuncu değişikliği! Galatasaray takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Arda Turan , çıkan oyuncu Ryan Babel.

90'

+1

Serbest vuruş! Alanyaspor Galatasaray kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

90'

+1

2. Devre sonuna eklenen süre 6 dakika.

89'

Alanyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Tasos Bakasetas.

89'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda gole yaklaşan takım Alanyaspor. Mustafa Pektemek şutu çeken oyuncu ancak top üst direkten dönüyor.

89'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Alanyaspor atağı. Şutu çeken oyuncu [62] ancak top [60] savunmasınca karşılanıyor.

88'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

87'

Aut atışını kullanacak takımGalatasaray.

87'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Alanyaspor takımında şutu çeken oyuncu Davidson.

86'

Türk Telekom Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Georgios Tzavellas, şimdi tekrar sahada.

86'

Georgios Tzavellas yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

85'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

84'

Ofsayt! Deplasman Takımı hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

84'

Sarı kart! Fatih Öztürk sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

83'

Aut atışını kullanacak takımGalatasaray.

83'

Alanyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Tasos Bakasetas.

83'

Galatasaray sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliğine gidiyor. Çıkan oyuncu Emre Kilinc, giren oyuncu Ryan Donk.

82'

Oyuncu değişikliği! Galatasaray için oyuncu değişikliği. Taylan Antalyali çıkan oyuncu, Mbaye Diagne giren oyuncu.

81'

Hakem Tugay Kaan Numanoglu düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Alanyaspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

81'

Tugay Kaan Numanoglu Galatasaray lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

80'

Galatasaray takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Emre Kilinc tekrar sahadaki yerini aldı.

79'

Alanyaspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Adam Bareiro, giren oyuncu Tayfur Bingöl.

78'

Sarı kart! Manolis Siopis az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

78'

Serbest vuruş! Tugay Kaan Numanoglu Alanyaspor yarı alanında hücumda olan Galatasaray lehine faul çalıyor.

76'

Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

76'

Hakem Tugay Kaan Numanoglu Alanyaspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

75'

Adam Bareiro çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

75'

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

72'

İstanbul şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Galatasaray takımının sağlık ekibi yerde kalan Emre Kilinc için sahada.

70'

Galatasaray takımının atağında Ryan Babel kafa vuruşu ile topu rakip kaleye doğru gönderiyor ancak top ağlarla buluşmuyor.

69'

Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında giren oyuncu Mustafa Pektemek, çıkan oyuncu Khouma Babacar.

69'

Oyuncu değişikliği! Cagdas Atan oyuncu değişikliğine gidiyor. Türk Telekom Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Efkan Bekiroglu, çıkan oyuncu Salih Uçan.

69'

Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galatasaray.

67'

Sarı kart! Galatasaray takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Younes Belhanda.

67'

Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Marcao tekrar oyunda.

67'

Tugay Kaan Numanoglu Alanyaspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

67'

Top auta çıkıyor. Galatasaray oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

66'

Galatasaray takımında sakatlık geçiren oyuncu Marcao.

65'

Galatasaray Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

64'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galatasaray.

64'

Tasos Bakasetas isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

63'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

62'

Hakem Tugay Kaan Numanoglu düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

62'

Galatasaray kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

61'

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

60'

Serbest vuruş! Galatasaray rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

59'

Tugay Kaan Numanoglu autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

59'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Khouma Babacar ancak isabet yok.

59'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Salih Uçan sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

59'

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoglu, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

56'

Alanyaspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Salih Uçan.

55'

Tasos Bakasetas çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

54'

Alanyaspor atağında Adam Bareiro kafa vuruşu ile şansını deniyor ancak Galatasaray takımı bu vuruşun kaleye girmesini engelliyor.

54'

Frikik! Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Alanyaspor.

53'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

53'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

52'

Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

52'

Sarı kart! Tugay Kaan Numanoglu sarı kartını Salih Uçan için kullandı.

51'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

50'

Ofsayt! Galatasaray atağı, hakem Tugay Kaan Numanoglu tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

50'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

49'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

48'

Tugay Kaan Numanoglu autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

47'

Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.

46'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galatasaray.

46'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Adam Bareiro.

46'

Oyuncu değişikliği! Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan maçta Galatasaray oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Younes Belhanda, sahayı terk eden oyuncu Radamel Falcao.

46'

Galatasaray takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Ömer Bayram, çıkan oyuncu Emre Akbaba.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoglu ikinci yarıyı başlattı.

Ve Tugay Kaan Numanoglu Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda ilk yarının bitiş düdüğünü çalıyor.

45'

+3

Tugay Kaan Numanoglu Galatasaray için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

45'

+3

Alanyaspor takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Türk Telekom Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Khouma Babacar.

45'

+2

Kırmızı Kart! Hakem Galatasaray takımının oyuncusu Oghenekaro Etebo için ikinci sarı kartı gösterdi.

45'

+2

Frikik! Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda hakemin düdüğü tehlikeli bölgeden kullanılacak frikik için çalıyor. Deplasman Takımı için önemli bir gol şansı.

45'

+1

Serbest vuruş! Tugay Kaan Numanoglu Galatasaray yarı alanında hücumda olan Alanyaspor lehine faul çalıyor.

45'

+1

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoglu saha kenarındaki 4. Hakeme 1. Devre sonuna 2 dk. Ekleneceğini gösterdi.

45'

Tugay Kaan Numanoglu taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

45'

Taç Galatasaray takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

45'

Tugay Kaan Numanoglu Alanyaspor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Galatasaray yarı sahasına yerleşmiş durumda.

44'

Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

44'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

43'

1:1

Gol! Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda beraberlik golünü atan oyuncu Khouma Babacar. Durum şimdi 1-1.

42'

Sarı kart gören oyuncu Marcao

41'

Frikik! Alanyaspor atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Galatasaray kalesinde tehlike!

41'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

40'

Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

40'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

38'

Korner kazanan takım Alanyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Salih Uçan.

37'

Galatasaray savunması Alanyaspor takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Khouma Babacar.

37'

Tugay Kaan Numanoglu Alanyaspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

36'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

34'

Gol! Galatasaray penaltıyı kullanan taraf oldu. Topu ağlara göndermeyi başaran oyuncu Radamel Falcao . Durum şimdi 1-0.

33'

Penaltı! Hakem penaltı için düdüğünü çalıyor. Atışı kullanacak takım Galatasaray.

33'

Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Galatasaray.

32'

Hakem Tugay Kaan Numanoglu düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Alanyaspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

31'

Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

31'

İsabetsiz şut! Galatasaray Emre Kilinc ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

30'

Sarı kart! Ev sahibi takım oyuncusu Oghenekaro Etebo sarı kart görüyor.

30'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

29'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

29'

Emre Kilinc tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.

28'

Galatasaray takımında sakatlık geçiren oyuncu Emre Kilinc. Sağlık görevlileri sahada.

27'

Galatasaray takımı Emre Kilinc ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

26'

Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

25'

Tugay Kaan Numanoglu autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

24'

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

23'

Korner kazanan takım Alanyaspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Tasos Bakasetas.

21'

Sarı kart! Khouma Babacar maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

20'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

19'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

18'

Ofsayt! Türk Telekom Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Galatasaray takımı oldu.

18'

Alanyaspor savunması Marcelo Saracchi tarafından çekilen şutu engelliyor. Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

17'

Tugay Kaan Numanoglu Galatasaray lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

17'

Top auta çıkıyor. Galatasaray oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

17'

Adam Bareiro şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

16'

Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.

16'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Galatasaray.

16'

Alanyaspor takımında Adam Bareiro çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

15'

Radamel Falcao kafa vuruşunu yapan oyuncu ancak Galatasaray bu kafa vuruşundan sonuç alamıyor.

15'

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoglu, Galatasaray takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

15'

Galatasaray takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Emre Kilinc.

14'

Hakem Tugay Kaan Numanoglu Alanyaspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

13'

Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

13'

Tugay Kaan Numanoglu taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

13'

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

13'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Galatasaray takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

12'

Galatasaray Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

11'

Rakip yarı sahada gol arayan Galatasaray şimdi taç atışı kullanacak.

10'

Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

10'

Galatasaray kendi yarı sahasında taç kullanacak.

8'

Tugay Kaan Numanoglu Galatasaray için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

8'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Galatasaray atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

7'

Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

6'

Taç Galatasaray takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

6'

Türk Telekom Stadyumu stadında, Tasos Bakasetas sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

4'

Tasos Bakasetas kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

3'

Hakem Tugay Kaan Numanoglu düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Galatasaray kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

3'

Galatasaray kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

3'

Galatasaray rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

1'

Galatasaray takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Emre Akbaba.

Takım kadroları az önce duyuruldu.

1'

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoglu başlama düdüğünü çaldı.

Radamel Falcao 3 golle Galatasaray takımının en golcü futbolcusu. Davidson ise Alanyaspor adına 4 gol kaydetti.

Galatasaray kendi sahasında Alanyaspor ile oynadığı son 5 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

Galatasaray evinde oynadığı son 5 maçta hiç mağlubiyet almadı.