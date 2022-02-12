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Spor Galatasaray 6 maçtır kazanamıyor!
Spor

Galatasaray 6 maçtır kazanamıyor!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray 6 haftadır Süper Lig'de kazanamıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 21:12:00 -
Galatasaray 6 maçtır kazanamıyor!

Domenec Torrent yönetiminde henüz galibiyeti bulunmayan Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'la karşılaştı. Nef Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken, sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Mostafa Mohamed beraberliği getirdi

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray mücadelenin ilk yarısında net gol pozisyonu üretemezken Kayserispor da sarı-kırmızılıların kalesinde tehlike yaratamadı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıya etkili başladı, peş peşe girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Galatasaray, 69. dakikada Miguel Cardoso'nun golüne engel olamadı. 85. dakikada Galatasaray'da Mostafa Mohamed bu gole cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Küme düşme potasının 4 puan üzerinde yer alıyor

Bu sonucun ardından Galatasaray 29 puanla 13. sırada kaldı. Sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla düşme potasının 4 puan üzerinde yer alıyor.

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