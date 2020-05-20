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Galata Kulesine yansıtılan Türk bayrağı ve Atatürk’ün fotoğrafları görsel şölen sundu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yansıtıldığı Galata Kulesi, muhteşem görüntülere sahne oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:42:43 -
Galata Kulesine yansıtılan Türk bayrağı ve Atatürk’ün fotoğrafları görsel şölen sundu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yansıtıldığı Galata Kulesi, muhteşem görüntülere sahne oldu.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamaları kapsamında Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı Galata Kulesine yansıtıldı. İstanbul’un simgeleri arasında yer alan tarihi kulenin güzelliğine, Türk Bayrağı ve Atatürk’ün fotoğrafı da eklenmesi görenleri mest etti. Türk Bayrağı ve Atatürk’ün fotoğrafı yansıtılan Galata Kulesi, İstanbul Manzarasıyla birleşmesi ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

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