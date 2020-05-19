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Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:48:46 -
Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafları yansıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında Türk bayrağı ve Atatürk'ün bazı fotoğrafları belli aralıklarla Galata Kulesi'nin yüzeyinde gösterildi.

Şehrin en önemli yapılarından olan Galata Kulesi, aktarılan fotoğraflarla güzel görüntüler oluşturdu.

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